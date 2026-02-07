Le Bayern n'est pas seul dans la course au titre !

Le Bayern n'est pas seul dans la course au titre !

Wolfsburg 1-2 Dortmund

Buts : Koulierakis (52 e ) // Brandt (38 e ), Guirassy (87 e )

Qui a dit qu’il n’y avait pas de suspense en Bundesliga ? En enchaînant une cinquième victoire en championnat, le Borussia Dortmund est revenu à trois points points du Bayern, avant que le leader se frotte à Hoffenheim dimanche (17h30). Le BvB a dû se retrousser les manches face à un adversaire mal en point, qui lutte pour son maintien. Julian Brandt a ouvert le score de la tête, au premier poteau, sur un corner de Julian Ryerson (0-1, 38 e ) .…

QB pour SOFOOT.com