Luis Enrique caresse Safonov dans le sens du poil

Pas l’homme du match pour rien. Dimanche à Strasbourg, Matvey Safonov a encore sorti une grosse performance au bon moment en repoussant la tentative de Joaquin Panichelli , juste avant que le PSG ne prenne les commandes du match (1-2). De quoi s’offrir les louanges de son coach : « J’ai eu, pendant ma carrière, beaucoup de gardiens avec la capacité d’arrêter des tirs au but mais c’est le meilleur gardien que j’aie jamais eu sur cette partie. Sa capacité à deviner le côté où va être tiré le penalty, à devenir l’endroit où le joueur va frapper. C’est une qualité très importante. »

Vers une place de numéro 1 ?

Un arrêt décisif de plus pour ce qui commence à être sa spécialité. Un mois et demi plus tôt, Safonov avait déjà été l’un des grands artisans du sacre parisien en Coupe intercontinentale, écœurant Flamengo avec quatre arrêts lors de la séance de tirs au but. …

CM pour SOFOOT.com