 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Enrique : « Avec la qualité de nos joueurs, il n’y a pas de surprises »
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 00:19

Luis Enrique : « Avec la qualité de nos joueurs, il n’y a pas de surprises »

Luis Enrique : « Avec la qualité de nos joueurs, il n’y a pas de surprises »

Enrique sans la houppe.

Luis Enrique a commenté la première prestation réussie de son équipe en Ligue des champions. « L’important, c’est d’avoir vu une équipe et les supporters avec la joie de faire un très bon match. On est très contents » , a raconté, détendu, le coach parisien, avant de poursuivre : « C’était [un match] avec beaucoup de rythme, ça a été difficile de surmonter leur pression. On a créé beaucoup de chances, ça a été difficile, mais on a dû préparer le match et on a fait une bonne performance. »

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Monaco, pour qu’on nous donne l’envie
    Monaco, pour qu’on nous donne l’envie
    information fournie par So Foot 18.09.2025 00:30 

    Après une campagne européenne frustrante la saison dernière, l’AS Monaco joue son premier match de phase régulière de la Ligue des champions ce jeudi face au Club Bruges. Si le club du Rocher reste éclipsé par l’OM et le PSG dans cette édition, il a une carte à ... Lire la suite

  • Et revoilà Kvaradona !
    Et revoilà Kvaradona !
    information fournie par So Foot 18.09.2025 00:22 

    Désiré Doué et Ousmane Dembélé absents, Bradley Barcola pas dans un grand soir, mais pas d’inquiétude pour le PSG. Le relais a été parfaitement assuré par Khvicha Kvaratskhelia, danger permanent face à l’Atalanta. Le doute concernant sa présence sur la pelouse ... Lire la suite

  • Lucas Chevalier : «Si je n'ai pas besoin de m'entreprendre, c'est que ça va ! »
    Lucas Chevalier : «Si je n'ai pas besoin de m'entreprendre, c'est que ça va ! »
    information fournie par So Foot 17.09.2025 23:48 

    Soirée canap pour Chevalier. Contre l’Atalanta, Paris a très bien démarré sa saison de Ligue des champions, ce qui a réjouit Lucas Chevalier. Interrogé par le diffuseur Canal +, le portier Français a raconté sa première soirée de C1 avec les Parisiens. « À partir ... Lire la suite

  • L'attaquant géorgien du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia après son but contre l'Atalanta Bergame, en Ligue des champions au Parc des Princes le 17 septembre 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: le PSG débute avec éclat contre l'Atalanta
    information fournie par AFP 17.09.2025 23:16 

    Un Paris SG déjà bien rôdé a facilement dominé l'Atalanta Bergame (4-0) et idéalement lancé sa campagne de reconquête de la Ligue des champions, mercredi au Parc des Princes. La reprise tardive le 6 août, après une fin de saison le 13 juillet au Mondial des clubs, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank