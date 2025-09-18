Luis Enrique : « Avec la qualité de nos joueurs, il n’y a pas de surprises »
Enrique sans la houppe.
Luis Enrique a commenté la première prestation réussie de son équipe en Ligue des champions. « L’important, c’est d’avoir vu une équipe et les supporters avec la joie de faire un très bon match. On est très contents » , a raconté, détendu, le coach parisien, avant de poursuivre : « C’était [un match] avec beaucoup de rythme, ça a été difficile de surmonter leur pression. On a créé beaucoup de chances, ça a été difficile, mais on a dû préparer le match et on a fait une bonne performance. » …
UL pour SOFOOT.com
