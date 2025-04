Luis Enrique avant Arsenal-PSG : « On veut marquer l'histoire »

Sur les nerfs.

En conférence de presse ce lundi soir à la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions face à Arsenal, Luis Enrique est apparu assez agacé par les questions des journalistes, notamment celle sur l’état d’esprit autour de l’équipe : « Je sens, à travers les questions des journalistes, un climat négatif […Cette pression ne nous étouffe pas, on la gère plutôt bien. On est ambitieux, on veut marquer l’histoire et faire ce que les autres n’ont pas fait. Je vois mon équipe avec confiance. » …

TM pour SOFOOT.com