Luis Enrique assure que le barrage contre Brest a rendu son PSG meilleur

Tout ce qui ne te tue pas, te rend plus fort.

Les raisons de se réjouir ne manquaient pas pour Luis Enrique mercredi soir, dans la foulée du succès historique de son PSG contre Brest, en barrage retour de Ligue des champions. À commencer par l’impressionnante progression de son équipe depuis sa dernière défaite, début novembre sur la pelouse du Bayern Munich. « Ce serait préférable de demander aux entraîneurs que nous avons affronté ce qui a changé , a évacué l’entraîneur espagnol, interrogé sur la progression de son équipe. La phase de Ligue a été injuste. Nous aurions dû terminer avec cinq points de plus et finir dans les huit premiers. Pas grave. Cela nous a rendus meilleurs et cela nous a préparés pour la suite. » Autre motif de satisfaction : avoir vu pour la première fois de l’histoire de la C1 sept buteurs différents dans un même match : « On en a parlé entre nous après la rencontre. Ce n’est pas arrivé dans l’histoire de la Ligue des champions. Cela récompense la mentalité de nos joueurs. S’ils avaient été égoïstes, nous n’aurions pas eu ce score. J’adore ça. C’est la meilleure manière de jouer en équipe. » …

TB pour SOFOOT.com