Luis Enrique admiratif devant le retour en forme d'un de ses cadres

Un regain de forme au meilleur des moments. Cinq jours avant d’affronter Liverpool en quarts de finale aller de la Ligue des champions mercredi, le PSG s’est facilement imposé face à Toulouse (3-1) au Parc des Princes en ouverture de la 28ᵉ journée de Ligue 1. Après ce succès, Luis Enrique a lâché quelques mots doux envers son ailier Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, dont un lob sublime, en conférence d’après-match : « Hier déjà lors de l’entraînement, il a été incroyable lors de l’exercice de frappes au but, et aujourd’hui il a montré pourquoi il est Ballon d’Or, a soufflé le technicien espagnol. Il a joué 90 minutes, c’est important pour son niveau physique, c’est beau de voir évoluer un joueur aussi différent que lui. »

Safonov conforté

Également questionné sur les chants racistes lors du match amical entre l’Espagne et l’Égypte, l’ancien entraîneur de Barcelone n’a pas souhaité commenter, tout en condamnant ces discriminations, mais s’est en revanche épanché sur le cas de Matveï Safonov en difficulté hier soir, notamment sur l’unique but des Violets : « Il faut aider les joueurs car c’est normal. Un gardien c’est comme un défenseur, milieu, attaquant, il y a des actions que tu peux rater, mais je suis content de ce que j’ai vu à tous les postes ce soir. » …

TM pour SOFOOT.com