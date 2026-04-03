National : le podium s'écroule !

Qu’est-ce que c’est que ce vendredi de National ? Lors de la 28 e journée de championnat, un événement très rare s’est produit : les trois premiers se sont inclinés, tout simplement. Dijon (leader) s’est fait avoir à Dijon, Sochaux (dauphin) a été battu sur la plus courte des marges sur le terrain de Versailles et Rouen s’est laissé piéger sur la pelouse de Villefranche Beaujolais.

Une belle lucarne, un sublime CSC

Ce dernier a notamment inscrit le but de la soirée par Mourad Louzif, qui avait un compte à régler avec une araignée et sa toile coincée dans la lucarne adverse. En revanche, Djessine Seba a eu moins de chance : malheureux, le joueur de Concarneau a marqué une jolie réalisation contre son camp. Toujours aussi folle, cette compétition……

FC pour SOFOOT.com