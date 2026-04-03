Samir Nasri et les 212 commandes Deliveroo de la discorde

Il fallait être plus discret… ou cuisiner des plats maison. Selon les informations émanant des Echos et du Soir , Samir Nasrir pourrat voir le fisc français lui exiger plus de cinq millions d’euros. La raison ? Officiellement expatrié à Dubaï, l’ancien footballeur vivrait en réalité à Paris.

Mais comment les autorités ont-elle pu deviner cela ? En épluchant son train de vie : outre ses trois biens immobiliers situés dans l’Hexagone et les registres de vols, l’ex-joueur se serait fait livrer… 212 commandes Deliveroo au sein même de la capitale. Des données à garder au conditionnel, le consultant les contestant. Bon appétit en attendant !…

FC pour SOFOOT.com