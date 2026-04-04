Nouveau rebondissement dans le clash entre Enzo Fernández et Chelsea

Attaque, contre-attaque. Suite aux deux matchs de suspension infligés à Enzo Fernández par Chelsea , pour avoir commis le crime de dire qu’il se voyait bien vivre à Madrid, Javier Pastore, l’agent du milieu argentin, est monté au créneau : « Cette punition est totalement injuste ! Elle n’a aucune raison, ni justification valable. On ne comprend vraiment pas. Il n’a jamais mentionné le moindre club (le Real Madrid étant intéressé par le joueur) ni laissé entendre à aucun moment qu’il voulait quitter Chelsea »,

Un capitaine relégué sur le banc

Titulaire indiscutable cette saison, l’international argentin a porté le brassard à 17 reprises , mais cela n’a pas empêché son entraîneur, Liam Rosenior, de se priver de lui pour le quart de finale de la FA Cup face à Port Vale (D3) ce samedi et le choc face à Manchester City en Premier League . Sous contrat jusqu’en 2032, Fernández pourrait pourtant prolonger son bail avec les Blues puisque son agent a révélé que des discussions ont eu lieu au début de l’année, sans aboutir.…

TM pour SOFOOT.com