Un drame avant le derby Alianza-Universitario
À la veille du derby entre Alianza et l’Universitario, un drame s’est produit au stade Alejandro Villanueva vendredi. Une personne a perdu la vie et 47 autres ont été blessées lors d’un rassemblement, dont trois mineurs , selon le ministre de la Santé du Pérou Juan Carlos Velasco. Les raisons de l’incident restent floues. Parmi les blessés, trois sont dans un état critique.
📄Comunicado oficial. pic.twitter.com/PytWZAwqhn…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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