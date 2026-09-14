Luis Enrique a préféré Rennes, Lille et Monaco

« C’est mon plus nul match. De ma vie jcrois » . Malgré la victoire du PSG à Brest (1-0), synonyme de premier succès des Parisiens en Ligue 1 cette saison , Luis Enrique a tenu à mettre en avant la difficulté rencontrée par les siens en Armorique. « J’étais plus satisfait des trois premiers matchs qu’on n’a pas gagnés (2-2 à Rennes et à Lille, 1-2 contre Monaco) . Aujourd’hui, on a fait beaucoup d’erreurs , a-t-il analysé en conférence de presse, rapportée par L’Équipe. C’est toujours difficile de jouer à Brest. C’est une équipe qui n’a pas besoin de beaucoup combiner pour se créer des occasions. »

« Le jour où je suis le plus agacé »

Ce ressenti trouve un écho chiffré : à la marge, Paris a généré moins d’ expected goals que son adversaire et autant de passes dans le dernier tiers. Et en plus, le PSG a offert quelques situations aux Brestois. « On a très bien défendu, mais on a fait des erreurs, et quand on fait des erreurs aussi claires, normalement on ne gagne pas. C’est incroyable qu’on n’ait pas pris de but . On a gagné, mais c’est le jour où je suis le plus agacé ou énervé. » Au moins, l’équipe de Luis Enrique met fin à quatre mal sans victoire, sa plus longue disette depuis mai-août 2023. Le PSG est désormais septième (ou huitième) de Ligue 1, à égalité de points et avec la même différence de buts que… Brest.…

UL pour SOFOOT.com