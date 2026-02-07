 Aller au contenu principal
Luis Enrique a la cote en Premier League
information fournie par So Foot 07/02/2026 à 17:20

Les prédateurs rodent. Et Luis Enrique est une cible parfaite. L’entraîneur espagnol n’a plus qu’ un an et demi de contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui donne des idées à certains. Selon L’Equipe , « des clubs anglais sont à l’affût » , conscients que Lucho est un homme « capable de miracles » . La Premier League – Manchester City, Liverpool, Aston Villa puis Arsenal – était d’ailleurs aux premières loges de l’épopée européenne parisienne la saison passée. Mais le PSG ne compte pas se laisser faire .

Le journal affirme que les discussions ont été ouvertes pour une prolongation. Le club de la capitale a une idée bien précise en tête : faire signer Luis Enrique jusqu’en 2030 , afin de voir venir. Les premiers échanges « se déroulent dans un climat très serein » puisque, ce n’est un secret pour personne, le coach espagnol se sent bien à Paris. Le PSG espère progresser assez rapidement dans les négociations, de sorte à signer avant l’été.…

QB pour SOFOOT.com

Sport
  • Lamine Yamal s'offre un nouveau bijou
    Lamine Yamal s'offre un nouveau bijou
    information fournie par So Foot 07.02.2026 18:22 

    FC Barcelone 3-0 Majorque Buts : Lewandowski (29 e ), Yamal (61 e ) et Bernal (83 e ) pour le Barça Étincelant depuis le début de saison, Lamine Yamal a profité de la réception de Majorque au Camp Nou pour enchaîner un cinquième match avec au moins un but marqué ... Lire la suite

  • L'équipe de France perd le bronze aux tirs au but
    L'équipe de France perd le bronze aux tirs au but
    information fournie par So Foot 07.02.2026 18:18 

    La médaille en chocolat… L’équipe de France de futsal a terminé son Euro par une défaite amère aux tirs au but , contre la Croatie, à Ljubljana. Déjà quatrièmes de la Coupe du monde 2024, les Bleus échouent une nouvelle fois au pied du podium . Abdessamad Mohammed ... Lire la suite

  • Cole Palmer sort le grand jeu
    Cole Palmer sort le grand jeu
    information fournie par So Foot 07.02.2026 18:04 

    Appelez-le « Penalmer ». Irrégulier depuis son retour de blessure en décembre, Cole Palmer a peut-être définitivement lancé sa saison ce samedi. L’Anglais a scoré trois fois en 25 minutes sur la pelouse de Wolverhampton : deux penalties, puis une frappe pied gauche ... Lire la suite

  • Luis Enrique chicote (encore) les journalistes
    Luis Enrique chicote (encore) les journalistes
    information fournie par So Foot 07.02.2026 16:57 

    Entraîneurs de tous les pays, unissez-vous ! Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a pris la défense de Roberto De Zerbi à la veille du Classique. Le coach marseillais traverse une zone de turbulences avec l’élimination en Ligue des champions ... Lire la suite

L'offre BoursoBank