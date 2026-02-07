Luis Enrique a la cote en Premier League

Les prédateurs rodent. Et Luis Enrique est une cible parfaite. L’entraîneur espagnol n’a plus qu’ un an et demi de contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui donne des idées à certains. Selon L’Equipe , « des clubs anglais sont à l’affût » , conscients que Lucho est un homme « capable de miracles » . La Premier League – Manchester City, Liverpool, Aston Villa puis Arsenal – était d’ailleurs aux premières loges de l’épopée européenne parisienne la saison passée. Mais le PSG ne compte pas se laisser faire .

Le journal affirme que les discussions ont été ouvertes pour une prolongation. Le club de la capitale a une idée bien précise en tête : faire signer Luis Enrique jusqu’en 2030 , afin de voir venir. Les premiers échanges « se déroulent dans un climat très serein » puisque, ce n’est un secret pour personne, le coach espagnol se sent bien à Paris. Le PSG espère progresser assez rapidement dans les négociations, de sorte à signer avant l’été.…

QB pour SOFOOT.com