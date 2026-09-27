Luis de la Fuente à fond derrière Ferran Torres

El grupo se lleva bien. Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain (4 réalisations en 5 matchs), Ferran Torres n’a pas spécialement réussi à montrer son réel état de forme ce samedi soir. A l’occasion du choc face à l’Angleterre, l’attaquant espagnol s’est illustré par un but refusé pour une position de hors-jeu et deux face-à-face manqués contre James Trafford. Résultat : aucun pion à mettre à son crédit au terme de cette rencontre finalement remporté par la Roja (2-3).

L’important c’est la patience

En conférence d’après-match, Luis de la Fuente ne s’est pas montré inquiet, ni déçu, pour autant : « Je suis ravi de la performance de Ferran et le but d’Oyarzabal (le troisième des Espagnols, NDLR) est également le fruit du travail de sape effectué par son coéquipier. C’est un travail d’équipe, et tout le monde profite de ce que font les autres », a commenté le sélectionneur champion du monde en titre, avant d’ajouter que « Ferran est un buteur, mais ceux qui se créent beaucoup d’occasions ratent aussi des occasions , sinon les buts seraient infinis ». …

JD pour SOFOOT.com