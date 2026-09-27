Paris Brunner doublement décisif avec l'Allemagne

Paris à la rescousse. Dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro U21 qui se tiendra en 2027 en Serbie et en Albanie, l’Allemagne affrontait la Lettonie ce samedi et sur la pelouse du Daugavas stadions de Riga, les espoirs allemands n’ont pas fait dans la dentelle : victoire 0-4, avec un premier but inscrit dès la 53 e seconde de jeu par Paris Brunner.

Rebond gagnant

L’attaquant monégasque (20 ans) a récidivé peu avant la pause, contribuant ainsi grandement à la victoire des siens, en tête de leur groupe avec sept victoires en huit matchs disputés. Pour sa première sélection avec les espoirs, Brunner a su répondre présent et effacer la « surprise » de sa non-sélection dans le groupe élargi de Jürgen Klopp (44 joueurs), lequel comptait tout de même 16 débutants appelés pour la première fois avec les A.…

JD pour SOFOOT.com