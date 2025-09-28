 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Luis Castro regrette que ses joueurs ne plongent pas
information fournie par So Foot 28/09/2025 à 10:59

Luis Castro regrette que ses joueurs ne plongent pas

Luis Castro regrette que ses joueurs ne plongent pas

Ça y est, c’est parti.

Arrivé sur le banc de Nantes avec des idées de jeu ambitieuses et le souhait de s’appuyer sur le centre de formation pour réussir, Luis Castro ne parvient pour l’instant pas à obtenir des résultats décents en championnat (trois défaites, deux nuls et une seule victoire en six journées). Alors, comme beaucoup, l’entraîneur semble remettre en cause l’arbitrage pour expliquer cette mauvaise passe .…

FC pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Luis Enrique pas inquiet
    Luis Enrique pas inquiet
    information fournie par So Foot 28.09.2025 11:01 

    Fabian Ruiz, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia… Pour le moment, personne ne sait si ces trois joueurs pourront disputer le match de Ligue des champions contre Barcelone qui arrive. Déjà bien diminué en raison de pépins physiques, l’effectif du Paris Saint-Germain ... Lire la suite

  • Un entraîneur français limogé après une seule défaite
    Un entraîneur français limogé après une seule défaite
    information fournie par So Foot 28.09.2025 10:59 

    Le football, ça ne pardonne pas. Même, et surtout, en Arabie saoudite : alors qu’il avait mené Al-Nassr au titre de champion lors de la saison écoulée et qu’il avait remporté l’intégralité de ses matchs avec son équipe depuis le début de l’exercice actuel de Saudi ... Lire la suite

  • "La victoire ou la mort": le Français Titouan Leduc escalade la plus haute tour de l'UE
    "La victoire ou la mort": le Français Titouan Leduc escalade la plus haute tour de l'UE
    information fournie par AFP Video 28.09.2025 10:54 

    Le grimpeur français Titouan Leduc, 24 ans, a été arrêté samedi par la police lors de l'ascension, illégale, à mains nues et sans protection, du plus haut gratte-ciel de l'Union européenne à Varsovie.

  • Pagis, père et fils : une copie conforme ?
    Pagis, père et fils : une copie conforme ?
    information fournie par So Foot 28.09.2025 00:24 

    Double buteur lors de la victoire lorientaise face à Monaco (3-1), Pablo Pagis, fils de Mickaël, présente des similitudes évidentes avec son père Mickaël, buteur bien connu du foot français des années 2000. Une mise en lumière soudaine, qui rappelle aussi à quel ... Lire la suite

L'offre BoursoBank