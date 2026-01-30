Luis Campos révèle un petit secret de l'émir du Qatar

Le propriétaire du PSG est-il un footix ? À en croire Luis Campos , c’est plutôt le contraire. Dans son entretien fleuve accordé à Marca , le conseiller sportif du PSG a levé un peu de mystère sur les habitudes de Tamim ben Hamad Al Thani, l’émir du Qatar.

Ce dernier serait même un authentique mordu de ballon rond, capable d’aller fouiller dans des bases de données et citer des profils méconnus : « Il m’arrive parfois de parler avec lui de joueurs que je connais moi-même mal. Il est passionné, il sait où se trouvent les meilleurs talents – il a même Wyscout ! (une base de données gigantesques pour récolter des analyses et statistiques sur les joueurs, NDLR) et une connaissance approfondie de la culture footballistique », confie Luis Campos.…

CM pour SOFOOT.com