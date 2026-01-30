 Aller au contenu principal
Luis Campos révèle un petit secret de l'émir du Qatar
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 18:19

Luis Campos révèle un petit secret de l'émir du Qatar

Luis Campos révèle un petit secret de l'émir du Qatar

Le propriétaire du PSG est-il un footix ? À en croire Luis Campos , c’est plutôt le contraire. Dans son entretien fleuve accordé à Marca , le conseiller sportif du PSG a levé un peu de mystère sur les habitudes de Tamim ben Hamad Al Thani, l’émir du Qatar.

Ce dernier serait même un authentique mordu de ballon rond, capable d’aller fouiller dans des bases de données et citer des profils méconnus : « Il m’arrive parfois de parler avec lui de joueurs que je connais moi-même mal. Il est passionné, il sait où se trouvent les meilleurs talents – il a même Wyscout ! (une base de données gigantesques pour récolter des analyses et statistiques sur les joueurs, NDLR) et une connaissance approfondie de la culture footballistique », confie Luis Campos.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • UEFA Champions League - Tirage au sort des éliminatoires de la phase à élimination directe
    Football-Le PSG et Monaco opposés en barrages de Ligue des champions
    information fournie par Reuters 30.01.2026 19:05 

    Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, affrontera l'AS Monaco, autre pensionnaire de Ligue 1, en barrages ‍de la Ligue des champions, après le tirage au sort réalisé vendredi à Nyon (Suisse). Le match aller aura lieu à Monaco le 17 février et le match ... Lire la suite

  • Roberto De Zerbi demande du temps et de la stabilité à l’OM
    Roberto De Zerbi demande du temps et de la stabilité à l’OM
    information fournie par So Foot 30.01.2026 18:47 

    Qu’est-ce qui cloche, docteur ? C’est la question à laquelle Roberto De Zerbi a tenté de répondre, ce vendredi soir, après une semaine marquée par la claque reçue par l’OM à Bruges en Ligue des champions. En conférence de presse, l’entraîneur italien a tenu à rappeler ... Lire la suite

  • Roberto De Zerbi : « Je suis encore là, c'est ça la vérité »
    Roberto De Zerbi : « Je suis encore là, c'est ça la vérité »
    information fournie par So Foot 30.01.2026 18:34 

    Un (petit peu) de calme après les tempêtes. Deux jours après la défaite contre Bruges et l’élimination en Ligue des champions, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse, en direct de Clairefontaine, assurant être toujours l’entraîneur de l’OM, malgré ... Lire la suite

  • Rúben Dias cambriolé pendant un match de Ligue des champions
    Rúben Dias cambriolé pendant un match de Ligue des champions
    information fournie par So Foot 30.01.2026 18:31 

    Le ciel est tombé sur la tête du Skyblue. Rúben Dias a vu sa propriété du Cheshire (on ne vous donnera pas l’adresse exacte, n’y comptez pas) cambriolée ce mercredi soir selon les informations du média anglais The Sun . Les faits se sont déroulés pendant la rencontre ... Lire la suite

