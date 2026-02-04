Luis Campos parle de soupes et de ses secrets pour faire de bons recrutements

Quels sont les secrets d’une bonne soupe ? Si on écoute Luis Campos, pour recruter les meilleurs joueurs de la planète , il faut s’y prendre comme pour une recette de cuisine. Dans un entretien accordé cette fois-ci à TF1, le conseiller sportif du PSG est revenu sur ses techniques de recrutement : « Vous pouvez avoir l’argent pour acheter les bons légumes, vous pouvez avoir les bons légumes mais il faut connaître la recette pour faire une bonne soupe » , confie Luis Campos.

Top Chef

Le Portugais y évoque également l’évolution du scouting , qui selon lui a pris une ampleur considérable sur les bords des terrains : « Si vous allez sur une Coupe du monde U17, il n’y a plus 5 mais mille scouts ! » Luis Campos qui a quand même recruté : Bernardo Silva, Fabinho, Victor Osimhen, Rafael Leão, Vitinha et João Neves pour ne citer qu’eux , donne quelques astuces supplémentaires pour former la meilleure équipe : « C’est un puzzle de 22-24 joueurs : il ne suffit pas de trouver les meilleurs joueurs, mais il faut les meilleurs joueurs pour son équipe, Il faut créer une harmonie, que les pièces combinent bien entre elles. » …

