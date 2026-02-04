 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Campos parle de soupes et de ses secrets pour faire de bons recrutements
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 14:26

Luis Campos parle de soupes et de ses secrets pour faire de bons recrutements

Luis Campos parle de soupes et de ses secrets pour faire de bons recrutements

Quels sont les secrets d’une bonne soupe ? Si on écoute Luis Campos, pour recruter les meilleurs joueurs de la planète , il faut s’y prendre comme pour une recette de cuisine. Dans un entretien accordé cette fois-ci à TF1, le conseiller sportif du PSG est revenu sur ses techniques de recrutement : « Vous pouvez avoir l’argent pour acheter les bons légumes, vous pouvez avoir les bons légumes mais il faut connaître la recette pour faire une bonne soupe » , confie Luis Campos.

Top Chef

Le Portugais y évoque également l’évolution du scouting , qui selon lui a pris une ampleur considérable sur les bords des terrains : « Si vous allez sur une Coupe du monde U17, il n’y a plus 5 mais mille scouts ! » Luis Campos qui a quand même recruté : Bernardo Silva, Fabinho, Victor Osimhen, Rafael Leão, Vitinha et João Neves pour ne citer qu’eux , donne quelques astuces supplémentaires pour former la meilleure équipe : « C’est un puzzle de 22-24 joueurs : il ne suffit pas de trouver les meilleurs joueurs, mais il faut les meilleurs joueurs pour son équipe, Il faut créer une harmonie, que les pièces combinent bien entre elles. »

ARB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank