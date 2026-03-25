Luis Campos explique pourquoi le PSG veut reporter le match contre Lens

Le report-gate. Remporter la Ligue 1 tous les ans ne suffit pas au PSG, il veut désormais choisir lui-même son calendrier. Après avoir fait décaler la rencontre contre Nantes en raison de son placement au milieu de la double confrontation des huitièmes de Ligue des champions contre Chelsea, le club de la capitale souhaite maintenant modifier la date du choc contre Lens , qui, de son côté, n’a pas encore rompu.

« On n’a rien contre Lens »

Ce mercredi, Luis Campos, conseiller sportif parisien, a défendu cette volonté au micro de RMC : « La position du PSG est très claire et est le fruit d’une grande réflexion de nous tous pour les avantages et désavantages que cela apporte, pas seulement au PSG, mais au football français. » Pour prouver sa bonne foi, il a rappelé le souhait de son club de conserver la cinquième place de la France à l’indice UEFA.…

EL pour SOFOOT.com