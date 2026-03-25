 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Campos explique pourquoi le PSG veut reporter le match contre Lens
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 20:17

Luis Campos explique pourquoi le PSG veut reporter le match contre Lens

Luis Campos explique pourquoi le PSG veut reporter le match contre Lens

Le report-gate. Remporter la Ligue 1 tous les ans ne suffit pas au PSG, il veut désormais choisir lui-même son calendrier. Après avoir fait décaler la rencontre contre Nantes en raison de son placement au milieu de la double confrontation des huitièmes de Ligue des champions contre Chelsea, le club de la capitale souhaite maintenant modifier la date du choc contre Lens , qui, de son côté, n’a pas encore rompu.

« On n’a rien contre Lens »

Ce mercredi, Luis Campos, conseiller sportif parisien, a défendu cette volonté au micro de RMC : « La position du PSG est très claire et est le fruit d’une grande réflexion de nous tous pour les avantages et désavantages que cela apporte, pas seulement au PSG, mais au football français. » Pour prouver sa bonne foi, il a rappelé le souhait de son club de conserver la cinquième place de la France à l’indice UEFA.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Igor Thiago, le visage du joga mochito
    Igor Thiago, le visage du joga mochito
    information fournie par So Foot 25.03.2026 20:46 

    Igor Thiago pourrait honorer à 24 ans sa première cape avec le Brésil. Deuxième meilleur buteur de Premier League, le titan de Brentford demeure un candidat sérieux pour porter le numéro 9 lors de la Coupe du monde. Mais pour ça, il faudra faire une croix sur la ... Lire la suite

  • Le Barça étrille le Real
    Le Barça étrille le Real
    information fournie par So Foot 25.03.2026 20:41 

    Real Madrid 2-6 FC Barcelone Buts : Caicedo (30 e , 66 e ) pour les Madrilènes // Pajor (6 e , 57 e ), Brugts (13 e ), Paredes (32 e ), López (64 e ), Putellas (89 e ) Un score qui rappelle quelques souvenirs. Un Clásico est toujours un match à part et encore plus ... Lire la suite

  • La nouvelle folie administrative posée par les USA avant le Mondial
    La nouvelle folie administrative posée par les USA avant le Mondial
    information fournie par So Foot 25.03.2026 18:18 

    Et une nouvelle raison de détester le Mondial 2026, une ! Alors que les supporters qui auraient eu l’idée saugrenue de se rendre aux États-Unis pour le Mondial doivent déjà composer avec des coûts exorbitants pour payer les places et les nuits d’hôtel dans les ... Lire la suite

  • Aurait-on trouvé l’hymne des Bleus pour la Coupe du monde ?
    Aurait-on trouvé l’hymne des Bleus pour la Coupe du monde ?
    information fournie par So Foot 25.03.2026 18:11 

    Hop, vous venez de gagner un voyage dans le temps, destination le mois de juin ! Imaginez un cocktail frais, l’odeur des brochettes grillées, les rires des copains… Mais que manque-t-il pour attendre bien sagement les matchs de l’équipe de France ? Un peu de zik’, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank