Lucho González, Platini, Bob Marley 1977… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de novembre

En collaboration avec l’agence photographique Icon Sport, So Foot vous propose, chaque mois, une sélection renouvelée de photographies exclusives de football en édition ultra limitée, onze tirages par taille, sur la boutique maison boutique.so.

#1 – Vavá fête son but de la victoire, Mondial 1962

Santiago, 17 juin 1962 . Le Chili, pays hôte, retient son souffle : le Brésil affronte la Tchécoslovaquie en finale de la Coupe du monde . Sous le soleil austral, la Seleção joue pour confirmer sa suprématie. Sans Pelé, blessé plus tôt dans le tournoi, c’est Vavá qui endosse le rôle du sauveur . 77 e . Le Brésil mène 2-1. 78 e . Une frappe, un filet qui tremble, et Vavá qui s’élève dans les airs, les poings serrés , comme s’il voulait toucher le ciel. La photo saisit l’instant exact où la joie devient légende. Tout autour, la foule se lève, comme une vague humaine submergée par l’émotion. Sur la pelouse, les coéquipiers accourent, incrédules, tandis qu’en arrière-plan, les visages se confondent dans un océan de ferveur . Ce n’est plus seulement un but, celui du 3-1 : c’est la consécration d’un peuple, d’un style, d’une philosophie du jeu. En 1962, le Brésil conserve sa couronne mondiale . Et dans la mémoire collective, cette image de Vavá suspendu dans les airs devient le symbole d’une équipe intouchable, joyeuse et conquérante – celle qui a donné au football ses plus belles émotions.

…

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com