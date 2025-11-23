 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lucho González, Platini, Bob Marley 1977… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de novembre
information fournie par So Foot 23/11/2025 à 09:49

Lucho González, Platini, Bob Marley 1977… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de novembre

Lucho González, Platini, Bob Marley 1977… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de novembre

En collaboration avec l’agence photographique Icon Sport, So Foot vous propose, chaque mois, une sélection renouvelée de photographies exclusives de football en édition ultra limitée, onze tirages par taille, sur la boutique maison boutique.so.

#1 – Vavá fête son but de la victoire, Mondial 1962

Santiago, 17 juin 1962 . Le Chili, pays hôte, retient son souffle : le Brésil affronte la Tchécoslovaquie en finale de la Coupe du monde . Sous le soleil austral, la Seleção joue pour confirmer sa suprématie. Sans Pelé, blessé plus tôt dans le tournoi, c’est Vavá qui endosse le rôle du sauveur . 77 e . Le Brésil mène 2-1. 78 e . Une frappe, un filet qui tremble, et Vavá qui s’élève dans les airs, les poings serrés , comme s’il voulait toucher le ciel. La photo saisit l’instant exact où la joie devient légende. Tout autour, la foule se lève, comme une vague humaine submergée par l’émotion. Sur la pelouse, les coéquipiers accourent, incrédules, tandis qu’en arrière-plan, les visages se confondent dans un océan de ferveur . Ce n’est plus seulement un but, celui du 3-1 : c’est la consécration d’un peuple, d’un style, d’une philosophie du jeu. En 1962, le Brésil conserve sa couronne mondiale . Et dans la mémoire collective, cette image de Vavá suspendu dans les airs devient le symbole d’une équipe intouchable, joyeuse et conquérante – celle qui a donné au football ses plus belles émotions.

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Luis Enrique confond Nuno Mendes et João Neves
    Luis Enrique confond Nuno Mendes et João Neves
    information fournie par So Foot 23.11.2025 09:38 

    C’est la fin de l’année, tout le monde est crevé… Et même Luis Enrique ! Ce samedi soir, après la victoire du Paris Saint-Germain contre Le Havre comptant pour la treizième journée de Ligue 1, l’entraîneur espagnol a confondu deux de ses joueurs lorsqu’un journaliste ... Lire la suite

  • La technique défensive inattendue d’Alexander Isak
    La technique défensive inattendue d’Alexander Isak
    information fournie par So Foot 23.11.2025 01:08 

    Parce que la meilleure défense, c’est l’attaque. Pas en super forme depuis son arrivée à Liverpool, Alexander Isak ne va pas spécialement mieux quand il porte le maillot de son équipe nationale sur les épaules. Alors qu’il cumule à peine 500 minutes de jeu réparties ... Lire la suite

  • Habib Beye tient à ce qu’on parle de Paul Pogba au présent
    Habib Beye tient à ce qu’on parle de Paul Pogba au présent
    information fournie par So Foot 22.11.2025 23:28 

    Oui, c’est bel et bien l’info de la soirée : Paul Pogba a rejoué au football. Et ça n’a laissé personne indifférent, à commencer par l’entraîneur rennais Habib Beye qui, en conférence de presse, s’est épanché sur l’autre fait marquant du jour, après la victoire ... Lire la suite

  • Paul Pogba, premiers coups de pioche
    Paul Pogba, premiers coups de pioche
    information fournie par So Foot 22.11.2025 23:19 

    Entré en jeu pour la première fois depuis son arrivée à Monaco, le champion du monde 2018 a touché un peu moins de 20 ballons, mais a surtout été à la base d’une drôle de scène : un stade tout entier qui se lève pour célébrer un joueur adverse juste après avoir ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank