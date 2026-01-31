Lucas Paqueta a refusé deux gros clubs anglais

Mensonge, vérité ou entre les deux ? De retour à Flamengo où il a été vendu 42 millions d’euros par West Ham, un record en Amérique du sud, Lucas Paqueta a révélé à Flamengo TV que son entourage avec été approché par au moins deux gros clubs anglais … et qu’il n’avait pas écouté les propositions, son souhaitant étant de revenir au Brésil.

Em entrevista à Flamengo TV, Lucas Paquetá contou um pouco dos bastidores da vinda ao Flamengo. O meia relembrou uma conversa com seu empresário em meio ao interesse de Chelsea e Tottenham: "Ligou o Tottenham, o Chelsea, e o engraçado é que o Tatá (empresário) ligou empolgado e… pic.twitter.com/DXRnei6NRA…

FC pour SOFOOT.com