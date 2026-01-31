Mercato terminé pour Barcelone ?

Une arrivée, un départ. Tel est le bilan du mercato hivernal de Barcelone, jusque-là. Et ce récapitulatif ne devrait visiblement pas bouger, à en croire les propos de Joan Laporta pour La Vanguardia. « Il reste encore quelques jours, mais je ne veux pas créer de faux espoirs » , a ainsi indiqué le président.

« En principe, nous avons déjà atteint nos objectifs et nous considérons le mercato comme clos » , a ajouté le patron du club catalan, qui a ajouté avoir « recruté un défenseur très polyvalent » en parlant du recrutement de João Cancelo. Dans l’autre sens, Dro Fernandez est parti au Paris Saint-Germain. Gagnant au change ?…

FC pour SOFOOT.com