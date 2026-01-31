 Aller au contenu principal
Luis Enrique confirme la concurrence entre ses gardiens
information fournie par So Foot 31/01/2026 à 14:46

Non, Lucas Chevalier n’est pas officiellement le numéro un au poste de portier. En tout cas, les propos de l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne vont pas dans ce sens. Interrogé depuis des mois sur la position de Matveï Safonov, notamment titulaire contre Newcastle lors de la dernière journée de phase de poule de Ligue des champions et en finale de Coupe intercontinentale, Luis Enrique ne considère manifestement personne comme incontournable dans les cages.

« Ce que je peux dire sur ce sujet, c’est que je suis content d’avoir trois gardiens comme eux , a ainsi noté le technicien espagnol , en conférence de presse. J’aime la concurrence à tous les postes, c’est le football moderne. Il y a tout le temps des choses que tu peux changer, je suis très ouvert. Je me répète, je suis très content d’avoir trois gardiens avec ce niveau… » Le troisième étant Renato Marin, au cas où certains l’auraient oublié.…

FC pour SOFOOT.com

