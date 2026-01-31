Le PSG amputé de deux joueurs importants

Une infirmerie vide ? Cette saison, le Paris Saint-Germain ne connaît pas. La preuve, encore, avec son déplacement à Strasbourg lors de la vingtième journée de Ligue 1 : pour ce voyage piégeux, le club de la capitale devra faire sans Khvicha Kvaratskhelia ni Fabian Ruiz et sans Quentin Ndjantou .

Blessé lors du match nul contre Newcastle durant l’ultime journée de phase de poule de Ligue des champions, le premier est touché à la cheville. Indisponible depuis la défaite sur la pelouse du Sporting Lisbonne, toujours en C1, le deuxième est gêné suite à sa contusion au genou gauche. Quant au troisième, il est encore en phase de reprise. Ça le fera quand même ?…

FC pour SOFOOT.com