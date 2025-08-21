Lucas Moura au rendez-vous en Libertadores
Lucas court toujours !
L’ancien « Bip Bip » du PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Copa Libertadores avec São Paulo mercredi. Il a apporté sa contribution en entrant à l’heure de jeu et en transformant le premier tir au but de la séance fatidique contre l’Atlético Nacional (1-1, 4-3 TAB). Lucas Moura a une revanche à prendre puisque l’an passé, il avait raté un penalty lors de l’élimination de son équipe en quarts face à Botafogo, futur vainqueur.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer