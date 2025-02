Lucas Hernández révèle le sexe de son enfant en tirant un penalty au Parc des Princes

Casse la démarche comme Samueeel…

Un nouveau joueur de foot professionnel vient de céder à la mode des « gender reveal » au travail. Après Mattia Zaccagni (Lazio) sur sa pelouse et plus récemment Muhannad Shanqeeti (Al-Ittihad) dans son vestiaire, c’est au tour de Lucas Hernández d’y aller de son petit numéro, pour dévoiler le sexe de son futur enfant avec sa compagne Victoria Triay . Au programme, des ballons accrochés le long des poteaux, un maillot bleu et rose dans le filet et des feux d’artifice. Le tout dans un Parc des Princes rien qu’à eux.…

TJ pour SOFOOT.com