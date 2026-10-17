Lucas Hernandez : « La machine est en route »

Sûr de ses forces. Longtemps mené au score, le PSG a fini par faire plier Strasbourg dans le dernier quart d’heure ce samedi à la Meinau (1-3). Malgré le penalty raté par Ousmane Dembélé , le champion d’Europe a su trouver les ressources pour renverser le match et revenir à hauteur de Monaco au classement. « La force, c’est qu’on a surtout un gros mental , estime Lucas Hernandez au micro de Ligue 1+. Même si on est mené au score, on sait qu’on a la qualité pour revenir, on a les joueurs pour. À tout moment on peut marquer un but, revenir au score et renverser le match. Ici, à Strasbourg, ce n’est jamais facile, encore plus en étant mené, mais les joueurs qui entrent font la différence. »

Même en étant obligés de finir la rencontre à neuf à cause des blessures, les Parisiens ont fait le job. « On est une équipe , affirme Hernandez. On n’a pas pu finir le match à onze avec Nuno (Mendes) et Maghnes (Akliouche), qui a reçu un coup, mais on s’arrache les uns pour les autres. (…) Être tout en haut du tableau, c’est notre objectif. On s’accroche, la machine est en route . C’est à nous de continuer à performer. » …

QB pour SOFOOT.com