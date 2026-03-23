Lucas Hernandez en galère dès son arrivée à Clairefontaine

Si les marches de Clairefontaine en inspirent certains pour sortir leur plus beau outfit , d’autres se tapent une honte à balancer au prochain Rapido du magazine. Ce lundi, c’est Lucas Hernandez qui a cassé tout le mythe de l’arrivée au château . Bloqué dans le carrosse qui l’amène à quelques mètres de l’entrée du bâtiment de prestige, le défenseur au sourire Colgate a dû tambouriner sur la vitre teintée pour qu’on vienne lui ouvrir .

😅🇫🇷 Lucas Hernandez bloqué dans la voiture à son arrivée à Clairefontaine !#beINSPORTS pic.twitter.com/SiQMKxwOwh…

SW pour SOFOOT.com