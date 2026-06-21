Thomas Meunier compare l'Ukraine et l'Iran

Thomas Meunier est prêt à débattre sur les plateaux télé. Ce dimanche soir à 21 h, la Belgique affronte l’Iran. Cadre des Diables Rouges, Thomas Meunier s’attend à une rencontre difficile face à la Team Melli . D’après les mots de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, son adversaire du soir doit être « galvanisé par cette période » complexe vécue par l’Iran et que la situation du pays constituera « une difficulté supplémentaire » pour les hommes de Rudi Garcia.

La guerre comme gain de motivation

Depuis février, Téhéran est en guerre contre les États-Unis et Israël. Malgré les négociations de 60 jours entamées ce dimanche en Suisse, des pourparlers consécutifs à la signature du cessez-le-feu par Donald Trump à Versailles et son homologue iranien, Masoud Pezeshkian à Téhéran, les tensions sont toujours belles et bien présentes . « S i j’étais à leur place, je me sentirais un petit peu redevable pour les gens coincés au pays », a détaillé Thomas Meunier en conférence de presse.…

MBC pour SOFOOT.com