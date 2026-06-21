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Le sélectionneur de l’Irak sait comment perdre contre la France
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 14:07

Le sélectionneur de l’Irak sait comment perdre contre la France

Le sélectionneur de l’Irak sait comment perdre contre la France

Il a retenu la leçon. Le sélectionneur de l’Irak Graham Arnold a déjà affronté la France en Coupe du monde . C’était avec l’Australie en 2022. Ses Socceroos avaient alors ouvert le score avant d’encaisser quatre buts et de s’incliner face à la furia offensive des Bleus.

Ne pas ouvrir le score !

Questionné sur cette rencontre avant le match de l’Irak face à la France lundi à Philadelphie, Graham Arnold en tient rigueur : son équipe ne doit pas ouvrir le score. Dans une vidéo partagée par The New Région, l’Australien a déclaré ceci : « Prenez-le comme une blague, mais la plus grande leçon que j’ai apprise de ce match contre la France, c’est que si tu ouvres le score, elle te tue. »

MBC pour SOFOOT.com

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