Lucas Digne ne bougera pas

Digne de confiance.

Aston Villa a officialisé la prolongation de Lucas Digne ce jeudi. L’international français, arrivé en janvier 2022, compte déjà 138 matchs sous le maillot des Villans , avec qui il a notamment vécu une demi-finale de Ligue Conférence et un quart de finale de Ligue des champions , la saison dernière. Le latéral, qui vient de fêter ses 32 ans, a signé jusqu’en 2028 . Une perspective qui lui permettra peut-être d’atteindre la barre des 300 matchs en Premier League – 222 actuellement – et pourquoi pas d’aller chercher les 307 rencontres de Patrick Vieira.…

QB pour SOFOOT.com