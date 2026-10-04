L'AFC envisage la création d'une Ligue des Nations asiatique

Le changement c’est pour 2030 ? Selon ESPN, l’AFC, la Confédération asiatique, envisagerait la création d’une Ligue des Nations à l’horizon 2030 dans le cadre d’une refonte des qualifications pour la Coupe du monde et la Coupe d’Asie à partir de 2030.

Trois divisions et huit billets disponibles pour le Mondial

Ce nouveau format de compétition réunirait les 29 nations de la confédération et se répartiraient sur trois niveaux. Les 18 premières seraient dispatchées sur les deux premiers niveaux, 11 dans le troisième . La compétition se disputerait tous les deux ans et pour les éditions coïncidant avec des qualifications pour la Coupe du monde, les équipes disputeraient six matchs à domicile et six à l’extérieur, les six premières du classement de la première division se qualifieraient ainsi automatiquement pour le Mondial suivant . Les équipes classées de la septième à la dixième place du groupe de tête participeraient alors à un tournoi pour décrocher les deux dernières places de qualification de la confédération : les deux meilleures équipes se qualifieraient, tandis que celle classée troisième participerait à un barrage intercontinental . À l’instar de la zone UEFA, des promotions et des relégations entre les divisions seront mises en œuvres à l’issue de chaque tournoi .…

LB pour SOFOOT.com