Le PSG remporte le derby francilien
Fleury 1-3 Paris Saint-Germain
Buts : Chossenotte (76 e ) pour les Lionnes // Morissaint (21 e SP), Echegini (36 e ), Ajibade (58 e ) pour les Parisiennes
Le quatre à la suite. Le PSG poursuit son début de saison parfait puisque les protégées de Paulo César sont toujours invaincues en championnat. Après Lens, Strasbourg et Nantes, au tour de Fleury de faire les frais des joueuses de la capitale. Un match où Sakina Karchaoui et ses partenaires se sont montrées appliquées et sérieuses pendant 90 minutes pour finalement s’imposer 3 à 1 à l’Essonne Stadium.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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