Le PSG remporte le derby francilien

Fleury 1-3 Paris Saint-Germain

Buts : Chossenotte (76 e ) pour les Lionnes // Morissaint (21 e SP), Echegini (36 e ), Ajibade (58 e ) pour les Parisiennes

Le quatre à la suite. Le PSG poursuit son début de saison parfait puisque les protégées de Paulo César sont toujours invaincues en championnat. Après Lens, Strasbourg et Nantes, au tour de Fleury de faire les frais des joueuses de la capitale. Un match où Sakina Karchaoui et ses partenaires se sont montrées appliquées et sérieuses pendant 90 minutes pour finalement s’imposer 3 à 1 à l’Essonne Stadium.…

LB pour SOFOOT.com