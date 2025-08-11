Lucas Chevalier : « Le foot, ça reste quelque chose d’assez fragile »

Il y a un peu plus de trois ans, Lucas Chevalier jouait le maintien en Ligue 2 avec Valenciennes. Cet été, le gardien de 23 ans a signé au Paris Saint-Germain après avoir marqué les esprits au LOSC et s'être fait une place chez les Bleus. Le voilà numéro un chez le champion d'Europe en titre et prêt à ramener un premier trophée contre Tottenham. Entretien avec un jeune homme pressé d'en découdre.

Pour ton bizutage chez les Bleus, tu as choisi Gilbert Montagné. Pourquoi ?

Tout le monde connaît Les sunlights des tropiques ! C’est l’une des musiques des années 80 que j’apprécie le plus. Je n’ai pas été bercé avec, mais j’ai eu l’habitude de l’entendre lors des fêtes de famille, les anniversaires, les mariages… Et puis, j’aime bien Gilbert Montagné, sa façon de penser, sa folie, donc ça m’est venu. Ça s’est décidé la veille de mon arrivée à Clairefontaine, le dimanche soir. Je rentrais du match contre Nice avec un ami, et en réfléchissant tous les deux, on s’est dit que Gilbert Montagné, ça pouvait emporter les gars du groupe, être festif. Et en effet, tout le monde a suivi.…

Entretien publié dans le numéro 222 de So Foot paru en kiosques en décembre 2024

Par Maxime Brigand, à Camphin-en-Pévèle / Photos : Renaud Bouchez pour So Foot pour SOFOOT.com