information fournie par So Foot • 10/04/2025 à 13:21

Lucas Chevalier et Bafodé Diakité sanctionnés... pour avoir brandi des fumigènes

Gare aux célébrations !

La commission de discipline de la LFP a infligé une suspension d’un match avec sursis , ce mercredi, à Breel Embolo, Lucas Chevalier et Bafodé Diakité, pour avoir été un peu trop expressifs après les derbies Monaco-Nice (2-1) et Lille-Lens (1-0) des 29 et 30 mars. L’attaquant suisse, dans l’euphorie de la victoire monégasque, avait déployé une banderole insultante avec l’expression « Nissa Merda » inscrite dessus.…

EG pour SOFOOT.com