Lucas Chevalier débarque officiellement au Paris Saint-Germain
Un transfert record.
Cette fois-ci c’est fait. A compter de ce samedi soir, Lucas Chevalier est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain et ce, pour les cinq prochaines années. Au passage, le désormais ex-portier du LOSC rejoint le club de la capitale pour un montant record : selon les informations de L’Equipe, la cellule de recrutement du PSG a lâché 40 millions d’euros pour s’offrir les services de l’international français, plus 15 millions de bonus divers qui pourraient donc faire monter la note à 55 millions d’euros.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
