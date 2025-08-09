 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lucas Chevalier débarque officiellement au Paris Saint-Germain
09/08/2025

Un transfert record.

Cette fois-ci c’est fait. A compter de ce samedi soir, Lucas Chevalier est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain et ce, pour les cinq prochaines années. Au passage, le désormais ex-portier du LOSC rejoint le club de la capitale pour un montant record : selon les informations de L’Equipe, la cellule de recrutement du PSG a lâché 40 millions d’euros pour s’offrir les services de l’international français, plus 15 millions de bonus divers qui pourraient donc faire monter la note à 55 millions d’euros.…

JD pour SOFOOT.com

