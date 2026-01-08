Lucas Chevalier avoue que les six derniers mois ont été compliqués

Ça vient du cœur.

Héroïque lors de la victoire aux tirs au but du Paris-SG sur l’Olympique de Marseille lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 TAB), Lucas Chevalier, logiquement nommé homme du match, a fendu brièvement l’armure au micro du diffuseur Ligue 1+ . Après la polémique pour son like sur une publication pro-RN et sa blessure suite à une terrible semelle de Lamine Camara, qui a permis à la doublure Matveï Safonov de prendre la lumière, le portier français a admis que les dernières semaines n’ont pas été simples pour lui.…

TM pour SOFOOT.com