Lucas Chevalier avoue que les six derniers mois ont été compliqués
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 22:13

Lucas Chevalier avoue que les six derniers mois ont été compliqués

Lucas Chevalier avoue que les six derniers mois ont été compliqués

Ça vient du cœur.

Héroïque lors de la victoire aux tirs au but du Paris-SG sur l’Olympique de Marseille lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 TAB), Lucas Chevalier, logiquement nommé homme du match, a fendu brièvement l’armure au micro du diffuseur Ligue 1+ . Après la polémique pour son like sur une publication pro-RN et sa blessure suite à une terrible semelle de Lamine Camara, qui a permis à la doublure Matveï Safonov de prendre la lumière, le portier français a admis que les dernières semaines n’ont pas été simples pour lui.…

TM pour SOFOOT.com

