Le programme des quarts de finale de la Coupe LFFP est presque complet
09/01/2026 à 15:20

Le programme des quarts de finale de la Coupe LFFP est presque complet

Le programme des quarts de finale de la Coupe LFFP est presque complet

Un tirage aussi compliqué que la compétition elle-même… Les matchs des quarts de finale de la Coupe LFFP ont été tirés au sort ce vendredi . Deux rencontres sont d’ores et déjà connues, tandis que deux autres restent encore incertaines.

Le Paris Saint-Germain sait déjà qu’il affrontera le seul club de deuxième division encore en lice, Thonon Évian . Les championnes en titre de l’OL Lyonnes connaissent elles aussi leur adversaire : l’Olympique de Marseille .…

