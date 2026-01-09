 Aller au contenu principal
Gonçalo Ramos, spécialiste des buts après la 90e minute
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 14:08

Gonçalo Ramos, spécialiste des buts après la 90e minute

Gonçalo Ramos, spécialiste des buts après la 90e minute

Le syndrôme du sauveur. Jeudi soir, lors du Trophée des champions face à l’OM, l’attaquant portugais a encore rappelé que le chrono tourne jusqu’au bout. Entré à la 89 e minute alors que Paris était mené 2-1, Ramos a fait du Ramos en sortant un but de derrière les fagots dans le temps additionnel (90e+5) pour arracher l’égalisation.

28% de ses buts sur le gong

Selon OptaJean, six de ses dix derniers buts avec le PSG ont été inscrits à partir de la 90 e minute. Mieux encore, au total 28 % de ses réalisations parisiennes (12 sur 43) sont arrivées dans le money time. Forcément, Luis Enrique s’en frotte les mains : « Je voudrais parler de lui, c’est un soldat. Il est prêt pour jouer 1 minute, en début de match ou pas du tout. Il a la personnalité et le caractère. On est très content de l’avoir. »

