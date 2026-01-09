La prise de bec entre Diego Simeone et Vinícius Júnior

Combat de coqs à Djeddah. Si la demi-finale de Supercoupe d’Espagne remportée ce jeudi par le Real Madrid contre l’Atlético (2-1) n’a pas été des plus spectaculaires, les étincelles ont surtout fusé hors du rectangle vert, tout particulièrement entre Diego Simeone et Vinícius Júnior. Comme le rapportent les médias espagnols, la tension entre les deux hommes est montée en première période.

Alors que les Colchoneros réclament à grand cris un penalty pour une main d’Antonio Rüdiger dans la surface, l’attaquant brésilien interpelle l’entraîneur argentin : « Détends-toi, ils vont te donner un penalty maintenant » . Visiblement remonté, Diego Simeone lui adresse une réponse plus acerbe encore , captée par les caméras de Movistar: « Florentino [Pérez, le président du Real] va te virer, souviens-toi de ce que je te dis, Florentino va te virer ! » .…

CMF pour SOFOOT.com