 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La prise de bec entre Diego Simeone et Vinícius Júnior
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 14:23

La prise de bec entre Diego Simeone et Vinícius Júnior

La prise de bec entre Diego Simeone et Vinícius Júnior

Combat de coqs à Djeddah. Si la demi-finale de Supercoupe d’Espagne remportée ce jeudi par le Real Madrid contre l’Atlético (2-1) n’a pas été des plus spectaculaires, les étincelles ont surtout fusé hors du rectangle vert, tout particulièrement entre Diego Simeone et Vinícius Júnior. Comme le rapportent les médias espagnols, la tension entre les deux hommes est montée en première période.

Alors que les Colchoneros réclament à grand cris un penalty pour une main d’Antonio Rüdiger dans la surface, l’attaquant brésilien interpelle l’entraîneur argentin : « Détends-toi, ils vont te donner un penalty maintenant » . Visiblement remonté, Diego Simeone lui adresse une réponse plus acerbe encore , captée par les caméras de Movistar: « Florentino [Pérez, le président du Real] va te virer, souviens-toi de ce que je te dis, Florentino va te virer ! » .…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jonathan Clauss lucide sur sa première partie de saison
    Jonathan Clauss lucide sur sa première partie de saison
    information fournie par So Foot 09.01.2026 16:01 

    Clauss passe à table. Alors qu’il vient de prolonger à Nice jusqu’en 2028 à la surprise générale, Jonathan Clauss est revenu sur sa première partie de saison en conférence de presse ce vendredi. Proche d’un départ au Bayer Leverkusen cet été, l’international français ... Lire la suite

  • Top 10 : ne parlez pas de remplaçants, dites supersubs
    Top 10 : ne parlez pas de remplaçants, dites supersubs
    information fournie par So Foot 09.01.2026 15:57 

    Entrer en jeu sans prévenir, changer le scénario et repartir avec le costume de héros, ainsi se résume le rôle de supersub. Des finales de Coupe du monde à Matignon, ils sont quelques-uns à avoir bâti leur légende en seulement quelques minutes. Top 10 de ceux qui ... Lire la suite

  • Le programme des quarts de finale de la Coupe LFFP est presque complet
    Le programme des quarts de finale de la Coupe LFFP est presque complet
    information fournie par So Foot 09.01.2026 15:20 

    Un tirage aussi compliqué que la compétition elle-même… Les matchs des quarts de finale de la Coupe LFFP ont été tirés au sort ce vendredi . Deux rencontres sont d’ores et déjà connues, tandis que deux autres restent encore incertaines. Le Paris Saint-Germain sait ... Lire la suite

  • Le Havre largue Thomas Delaine
    Le Havre largue Thomas Delaine
    information fournie par So Foot 09.01.2026 15:05 

    Ça commence à bouger en Normandie. Treizième de Ligue 1, Le Havre a annoncé ce vendredi la résiliation du contrat de son latéral gauche Thomas Delaine. Comme le précise le HAC dans un communiqué assez laconique, cette décision a été prise « d’un commun accord entre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank