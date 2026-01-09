Le Havre largue Thomas Delaine

Ça commence à bouger en Normandie. Treizième de Ligue 1, Le Havre a annoncé ce vendredi la résiliation du contrat de son latéral gauche Thomas Delaine. Comme le précise le HAC dans un communiqué assez laconique, cette décision a été prise « d’un commun accord entre le joueur et le club » . Le joueur de 33 ans était arrivé libre de Strasbourg cet été et son contrat courait jusqu’en 2027.

Arrivé en provenance de Strasbourg en juillet dernier, Thomas Delaine quitte le HAC. 🔚 Une décision d’un commun accord entre le joueur et le club. 📝 Bonne continuation Thomas. 👋…

CMF pour SOFOOT.com