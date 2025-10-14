Luca Zidane titulaire pour la première fois avec l’Algérie
Titulaire comme son père.
Déjà qualifié pour le prochain Mondial, l’Algérie s’apprête à jouer ce mardi, son dernier match d’éliminatoires face à son dauphin l’Ouganda, avec une première très attendue. Luca Zidane, fils de Zinédine est titulaire au coup d’envoi , pour la première fois de sa carrière avec les Fennecs. L’occasion pour lui et ses coéquipiers de se montrer en vue de la prochaine CAN prévue au Maroc à partir du 21 décembre prochain. …
