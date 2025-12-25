Luca Zidane séduit déjà en Algérie

Papa peut être fier.

Sous les yeux de son père, présent dans les tribunes de Rabat pour assister à la victoire de l’Algérie, Luca Zidane a conquis tout le monde face au Soudan. À commencer par son sélectionneur, Vladimir Petković . « Je pense que Zidane a donné de la sécurité pour l’équipe, il a bien joué avec les pieds, c’est l’un de ses premiers matchs en sélection » , a lâché ce dernier devant la presse après la rencontre. Même son de cloche du côté de ses coéquipiers. « Vous pensez qu’il a fait un bon match vous ? Oui, on est d’accord, il a été très bon. Je pense qu’il est content de sa première et il l’a bien vécu » , s’est par exemple enthousiasmé l’ancien nantais Jaouen Hadjam.…

TB pour SOFOOT.com