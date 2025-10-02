 Aller au contenu principal
Luca Zidane dans la liste de l’Algérie
information fournie par So Foot 02/10/2025 à 17:53

Un Zidane en sélection algérienne, c’est fait !

Alors qu’il a été naturalisé algérien début septembre, Luca Zidane a été appelé chez les Fennecs ce jeudi pour la première fois. Le sélectionneur Vladimir Petkovic l’a convoqué pour disputer les deux prochains matchs des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 , face à la Somalie et l’Ouganda. « Il mérite sa convocation, nous le suivons depuis longtemps. Il peut apporter d’autres qualités au groupe » , a détaillé le technicien.…

CDB pour SOFOOT.com

