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Griezmann ouvre une boutique
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 18:23

Griezmann ouvre une boutique

Griezmann ouvre une boutique

Vous n’êtes pas prêts pour le nom. Avant de faire ses valises pour les États-Unis, Antoine Griezmann a décidé de laisser un nouvel héritage à Madrid. Le désormais ex-joueur des Colchoneros va ouvrir une boutique de cartes à collectionner . Son nom ? « Grizi Cards ».

Situé dans le quartier de Salamanca de la capitale espagnole, où il habite depuis 2014 (mis à part ses deux années au Barça entre 2019 et 2021), ce commerce va permettre à l’homme aux 137 sélections et 44 buts avec l’équipe de France d’assouvir l’une de ses grandes passions.…

TM pour SOFOOT.com

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