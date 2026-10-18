Lorient surprend Monaco, Auxerre enfonce Le Havre
Monaco n’est plus invincible.
Alors qu’elle alternait entre les nuls et les victoires cette saison, l’ASM a été battue pour la première fois de son exercice au Moustoir ce dimanche après-midi (1-0). Il aura suffi d’un penalty en faveur des Merlus pour forcer la décision, transformé par Noah Cadiou, alors que Denis Zakaria avait bousculé Dembo Sylla dans sa propre surface. Monaco a ensuite poussé pour revenir mais est tombé sur un mur infranchissable, alors que Lorient a même eu quelques cartouches pour inscrire un deuxième but en contre-attaque. Avec la victoire du PFC face à Rennes dans le même temps, les Monégasques se voient éjectés du podium.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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