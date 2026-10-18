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Lorient surprend Monaco, Auxerre enfonce Le Havre
information fournie par So Foot 18/10/2026 à 19:19

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Lorient surprend Monaco, Auxerre enfonce Le Havre

Lorient surprend Monaco, Auxerre enfonce Le Havre

Monaco n’est plus invincible.

Alors qu’elle alternait entre les nuls et les victoires cette saison, l’ASM a été battue pour la première fois de son exercice au Moustoir ce dimanche après-midi (1-0). Il aura suffi d’un penalty en faveur des Merlus pour forcer la décision, transformé par Noah Cadiou, alors que Denis Zakaria avait bousculé Dembo Sylla dans sa propre surface. Monaco a ensuite poussé pour revenir mais est tombé sur un mur infranchissable, alors que Lorient a même eu quelques cartouches pour inscrire un deuxième but en contre-attaque. Avec la victoire du PFC face à Rennes dans le même temps, les Monégasques se voient éjectés du podium.…

AL pour SOFOOT.com

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