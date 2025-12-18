 Aller au contenu principal
Go Ahead Eagles réalise huit changements lors d’un match de coupe
information fournie par So Foot 18/12/2025 à 12:17

Le football à huit vitesses

Mercredi soir à Kerkrade, Go Ahead Eagles a visiblement décidé que cinq changements, c’était pour les esprits étriqués . En Coupe des Pays-Bas face à Roda JC, les Reuzendoder ont empilé huit remplacements légaux , transformant leur banc en distributeur automatique de joueurs.…

SF pour SOFOOT.com

Sport
