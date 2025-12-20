Lorient et Metz déroulent, Lille passe à l'arrache, le petit poucet tombe

Fortunes diverses pour les clubs de Ligue 1 engagés dans ce premier multiplex de Coupe de France de la journée. Du côté de Bondoufle, Lorient n’a eu besoin que d’une minute pour faire plier les Guadeloupéens de l’AS Gosier, avant de s’offrir un véritable festival offensif (0-7). Les Merlus ont ensuite déroulé, croquant les Requins en une mi-temps grâce notamment à un triplé de Bamba Dieng.

Plus à l’est, pas plus de frayeur pour Metz sur la pelouse de Biesheim (0-3). D’un doublé, c’est Boubacar Traoré qui s’est occupé de mettre les Grenats sur la bonne voie, malgré quelques situations franches pour les pensionnaires de National 2. Mais l’efficacité se était dans le camp des visiteurs, à l’image de Sadibou Sané. Même écart de niveau mais choc bien plus indécis entre Saint-Maur Lusitanos et Lille, longtemps accroché accroché dans le sud de l’Île-de-France (0-1). Le but d’Hakon Haraldsson est d’abord refusé pour une faute préalable peu évidente d’Olivier Giroud. La solution jaillit finalement du pied de Marius Broholm, qui inscrit son premier but sous les couleurs nordistes d’une frappe contrée à dix minutes du terme.…

TB pour SOFOOT.com