Lorenz Assignon : « Laisser sa trace dans le foot, ça doit être cool »

Il devait être le successeur de Hamari Traoré à Rennes, mais Lorenz Assignon a connu des hauts et des bas, à l’image de sa saison particulière chez les Rouge et Noir. Le latéral s’est posé pendant près d’une heure pour parler de son évolution, de la dureté des réseaux, des conseils d’un papa professionnel et de son appréhension de la fin de carrière, à même pas 25 ans.

Il manque encore une ou deux victoires à Rennes pour valider son maintien, mais l’Europe semble désormais trop loin. Qu’est-ce qui fait courir un joueur dans une fin de saison sans enjeu ? Il n’y a même pas à se poser cette question. On doit se maintenir, et c’est vrai qu’on a très peu de chances de jouer l’Europe, mais tu ne peux pas ne pas être motivé. Quand tu es footballeur, tu représentes un club, les gens qui travaillent derrière, une ville. Même pour ta famille, quel exemple tu veux donner ? J’ai un enfant, un petit frère, et il y a tous les petits qui nous regardent. On ne doit jamais lâcher le Stade rennais.

Quand on a connu trois entraîneurs différents (Julien Stéphan, Jorge Sampaoli, Habib Beye) dans une même saison, est-ce qu’on se dit qu’on est le problème en tant que joueur ? …

Propos recueillis par Clément Gavard, à Rennes pour SOFOOT.com