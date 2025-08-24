Info Sofoot : Valentin Atangana va signer à Strasbourg
Alerte : un joueur qui ne vient pas de Chelsea signe à Strasbourg.
D’après nos informations, Valentin Atangana (19 ans, Reims) va signer à Strasbourg . Les deux clubs sont en effet tombés d’accord concernant le milieu de terrain, qui devrait donc rejoindre l’Alsace en ce début de semaine . Jusqu’ici, les dirigeants rémois avaient pourtant refusé trois offres strasbourgeoise pour leur jeune joueur.…
AB pour SOFOOT.com
