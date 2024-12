Lookman of the year

Élu meilleur joueur africain ce lundi soir à Marrakech, Ademola Lookman est justement récompensé de sa saison XXL avec l’Atalanta. Une nouvelle étape dans la carrière du Nigérian qui devrait voir plus haut l’été prochain et qui confirme le talent de l’Atalanta à faire progresser ses joueurs.

Achraf Hamiki et Sehrou Guirassy n’ont donc rien pu faire : le chemin étoilé tracé dans le ciel du Maroc menait tout droit au discret sourire d’un tueur à gages devenu, ces derniers mois, un modèle du genre. Ademola Lookman n’a pas le physique d’un killer, pas une gueule à traumatiser des gamins juste en les regardant, et pourtant, sa consécration comme meilleur joueur africain de l’année ne souffre d’aucune contestation. À 27 ans, l’ailier gauche dreadé de l’Atalanta s’impose désormais comme une référence et en attendant de savoir dans quelle sphère on rangera le Nigérian à l’issue de sa carrière, la moisson de récompenses pourrait ne pas s’arrêter là. Car au moment de recevoir le précieux trophée, Lookman le sait : si 2024 fut une année exaltante, 2025 pourrait être encore plus belle. Sa Dea trône en tête de la Serie A, et surtout, elle paraît plus forte et déterminée que jamais à changer de statut comme elle a démontré, sur son territoire ainsi qu’en Ligue des champions, sa capacité à rivaliser sur la durée avec les plus grands. Et puis tant que lui est là, tout est possible.

La nouvelle machine de guerre nigériane

Qu’on se le dise : ce n’est pas un événement de voir Lookman gagner à l’échelle continentale. Tout simplement car Victor Osimhen l’avait fait déjà fait l’an dernier, actant le retour au premier plan des Super Eagles qui désespéraient retrouver une génération dorée depuis celle du Mondial 94 qui avait vu, en l’espace de sept ans, cinq Nigérians repartir avec la breloque dorée en mains (le regretté Rashidi Yekini en 1993, Emmanuel Amunike en 1994, Nwankwo Kanu en 1996 et 1999 et Victor Ikpeba en 1997). Ce qui change, c’est l’ascension du bonhomme qui est exponentielle depuis qu’il a enfilé pour la première fois la maglia nerazzurra le 13 août 2022 face à la Sampdoria. En l’espace de deux piges à Bergame, Ademola Lookman est passé d’illustre inconnu aux passages quasi insignifiants en Premier League et en Bundesliga à référence d’une série qu’il s’attèle à démolir chaque week-end.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com